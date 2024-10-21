В Кукморской гимназии №1 установили мемориальную доску в память о бойце

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Установка второй мемориальной доски состоялась в Кукморской гимназии №1. Ученики, преподаватели, друзья, родственники собрались, чтобы отдать дань памяти и передать слова поддержки семье военного Алмаза Ягафарова.

Он погиб 19 ноября прошлого года, исполняя свой воинский долг во время штурма Авдеевки. В памяти тех, кто его знал, Алмаз Ягафаров запомнился отзывчивым, трудолюбивым и храбрым.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Мой сын ушел добровольцем. Героически погиб. Мы его привезли, достойно похоронили. Теперь он дома. Хочу выразить только слова благодарности всем, кто пришел и желаю, чтобы никто не почувствовал эту горечь утраты», — сказал отец военного Ильдар Ягафаров.

В этот день учителя вспоминали его как доброго и отзывчивого ученика. «Он учился у нас с 1-го по 9-е классы. Был примерным учеником, старательным, любил спорт, участвовал во всех мероприятиях, было много друзей, они его уважали», — отметил директор МБОУ «Гимназия №1» Васил Касимов.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

На церемонии открытия мемориальной доски его друзья и одноклассники поделились теплыми воспоминаниями.

«Я его очень хорошо знаю. Он был не только одноклассником, но и односельчанином. С детства Алмаз вместе со своим отцом ездил на тракторе и знал все тонкости работы аграриев. Всегда приходил на помощь и был хорошим другом», — поделилась воспоминаниями одноклассница Юлдус Гимадиева.

Присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятной доске. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Алмаз Ягафаров посмертно награжден орденом Мужества.

Фото предоставлено Адилей Шакировой