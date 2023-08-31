В Кукморе откроются две новые секции проекта «Сельское дзюдо»

Фото : Пресс-служба Федерации дзюдо РТ

1 сентября Федерация дзюдо Татарстана совместно с администрацией Кукморского района откроет в городе две новые детских секции в рамках проекта «Сельское дзюдо». На центральном майдане кукморцы смогли ознакомиться и с другими проектами федерации по развитию массового детского спорта: «Дошкольное дзюдо», «Мой первый пояс дзюдо» и «Семья чемпионов».

«Район известен своими давними борцовскими традициями, и дзюдо сможет завоевать сердца местных мальчишек и девчонок, прежде всего своими увлекательными элементами физподготовки, большой палитрой интереснейших приемов и философией созидания», – отметил вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин.

Помимо презентации, гостей ожидала разминка на татами под открытым небом. Им показали элементы самостраховки и группировки, познакомили с основами акробатики и гимнастики, а также провели мастер-класс по самообороне и технике дзюдо.

Площадку Федерации дзюдо Татарстана посетил глава Кукморского муниципального района Сергей Димитриев. Он отметил важность развития детского дзюдо, а также обсудил с представителями федерации и тренерами планы по развитию этого вида спорта и вовлечению в проект местных школ и подростковых организаций.

Здесь же была организована запись в городские секции. Родители смогли познакомиться с тренерами, а дети – принять участие в пробных тренировках, веселых стартах, викторинах и конкурсах.