В Кукморе в пруду нашли тело мужчины

Тело мужчины нашли на поверхности пруда в селе Лубяны Кукморского района. Сообщение поступило вчера в 13:24 от участкового полиции. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кукморского района.

Фото: © ЕДДС Кукморского района

Утопленник находился на поверхности воды, в трех метрах от берега. Его вытащил участковый полиции. Погибший был в верхней одежде.

Известно, что погибший мужчина – житель Кукмора 1975 года рождения. Дальнейшие подробности случившегося устанавливаются.