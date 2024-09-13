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В Кукморе в пруду нашли тело мужчины
Тело мужчины нашли на поверхности пруда в селе Лубяны Кукморского района. Сообщение поступило вчера в 13:24 от участкового полиции. Об этом сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кукморского района.
Утопленник находился на поверхности воды, в трех метрах от берега. Его вытащил участковый полиции. Погибший был в верхней одежде.
Известно, что погибший мужчина – житель Кукмора 1975 года рождения. Дальнейшие подробности случившегося устанавливаются.
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