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В Кукморе установили памятную доску в память о стрелке танковой дивизии Ильназе Гайфиеве
В Кукморской гимназии №1 установили памятную доску в память о выпускнике, стрелке танковой дивизии Ильназе Гайфиеве. Ему было 26 лет. Он погиб, когда вместе с эвакуационной группой выводил раненых военнослужащих с передовой в безопасное место.
За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, боец посмертно награжден орденом Мужества.
В памятном мероприятии приняли участие родные и близкие военнослужащего, военный комиссариат, руководство района, педагогический коллектив школы.
Ильназа Гайфиева запомнили как умного и справедливого молодого человека. «У моего сына тоже были мечты. Пусть его подвиг будет примером для подрастающего поколения», — говорит мама Ильназа Гульнур Гайфиева.
«День его похорон был особенным, поскольку он совпадал с днем его рождения, 12 ноября», — поделился учитель ОБЖ в гимназии №1 Фархад Гилаев.
«Я помню день, как я позвала его в школу на вечер встречи, когда он вернулся из армии. Тогда он зашел в класс и был таким статным, таким красивым, тем самым привлек к себе внимание девочек. Мальчишки моего класса восхитились им и говорили, что хотят быть таким же, как он», — поделилась воспоминаниями учитель русского языка и литературы в гимназии №1 Гульшат Фасхутдинова.
Присутствующие почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к памятной доске.
Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.
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