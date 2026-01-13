В Кукморе стартовала акция по сбору гуманитарной помощи ко Дню защитника Отечества

Фото предоставлено Адилей Шакировой

В преддверии Дня защитника Отечества волонтеры Кукморского общественного движения ветеранов боевых действий «Боевое Братство Кукмор» запустили акцию по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих. Сразу после отправки новогодних посылок активисты начали формировать новый груз – уже к 23 февраля.

Если в декабре и январе основное внимание было уделено сладостям и вещам первой необходимости, то теперь список расширился: бойцам особенно нужны строительные материалы для обустройства блиндажей и укрытий.

«Вообще мы сейчас обращаемся с письмами к руководителям района. Вот такие у нас будут ярко-красочные этикетки», – рассказывает руководитель Кукморского отделения «Боевого Братства» Радик Габдрахманов.

По его словам, на данный момент наибольшая потребность – в изоляционных и крепежных материалах.

«Они очень просят их. Это очень необходимо. Изоспаны вот просят, изолоны вот сейчас у нас востребованы на данном этапе, востребованы еще скобы, строительные гвозди, саморезы», – уточняет Радик Габдрахманов.

Волонтеры постоянно находятся на связи с бойцами, которые продолжают продвигаться вперед и часто меняют дислокацию. Из-за этого им регулярно приходится строить новые блиндажи, что требует большого количества материалов, прежде всего защитной пленки.

«Там дожди бывают частенько, поэтому капает сверху. Если закроешь вот той пленкой, она значительно лучше становится. Вот этот материал очень хорошо подходит как укрывной материал», – говорит волонтер Николай Петухов.

Пункт сбора гуманитарной помощи практически не пустует. Жители Кукмора и близлежащих сел привозят необходимые вещи, продукты и заготовки для отправки. Во время съемок на склад поступила очередная партия помощи.

Свою лепту вносят и учреждения образования. Так, коллектив Кукморской детской школы искусств вместе с детьми изготовил партию блиндажных свечей.

«Приготовили с детьми блиндажные свечи в количестве 54 штук. Эта работа у нас проводится, можно сказать, каждые три-четыре месяца, регулярно уже. Мы так хотим помочь нашим бойцам, чтобы они быстрее вернулись с победой», – рассказал преподаватель школы искусств Ренат Загидуллин.

Волонтеры работают без выходных и уже готовят очередной выезд в зону СВО в ближайшие дни, чтобы как можно быстрее доставить собранную помощь военнослужащим.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.