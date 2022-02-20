В Кукморе состоятся мастер-классы по творческим направлениям для детей и их педагогов

В рамках открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» в городах Татарстана продолжаются традиционные мастер-классы от ведущих педагогов творческих вузов по актерскому мастерству, вокалу, конферансу и хореографии. Накануне творческий десант посетил Агрыз, а уже сегодня мастер-классы пройдут в Кукморе.

В команду мастеров, которые поделятся знанием и опытом с «созвезденцами» и их педагогами, войдут генеральный продюсер фестивального движения, лауреат Премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов, народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ, профессор Казанского государственного института культуры, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ Раиля Гарипова и другие.

«Хочется выразить слова благодарности главам наших районов, которые искренне заинтересованы в повышении профессионального уровня педагогов дополнительного образования. Они поддерживают эту атмосферу любви к человеку, к ребенку не на словах, а на деле», – подчеркнул Дмитрий Туманов.

На мастер-классах внимание уделяется как педагогам, так и юным участникам фестиваля «Созвездие-Йолдызлык». Каждый имеет возможность задать интересующие вопросы относительно основных требований конкурса, а также под чутким руководством экспертов усовершенствовать свои номера.

Напомним, что с 25 февраля в 10 городах и селах Татарстана пройдут зональные этапы фестивального движения «Созвездие-Йолдызлык».

Проект проходит под патронажем Президента РТ Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.