В Кукморе шестой год подряд проходит фестиваль валенок «Итек фест»

Фестиваль валенок «Итек фест» пробуждает у молодежи интерес к древнему ремеслу Кукмора, считает глава района Сергей Димитриев. Шестой ежегодный фестиваль «Итек фест» проходит на главной площади города.

В рамках фестиваля организованы выступления музыкальных коллективов, ярмарка валенок, изделий ручной работы, посуды и сувениров местного производства. Здесь можно прибрести домашний мед, молочную продукцию из личных подсобных хозяйств, связанные вручную теплые шерстяные носки.

По словам Сергея Димитриева, шесть лет назад «Итек фест» был запущен с целью сохранения, развития и популяризации древнего ремесла валяния и изготовления валенок. «Считаю фестиваль эффективным мероприятием для того, чтобы молодежь заинтересовалась этим ремеслом. Когда говоришь Кукмор, сразу вспоминаются валенки. И на гербе изображены валенки», — отметил глава района.

Нынешний фестиваль, несмотря на 25-градусный мороз на улице, получился многолюдным. Из соседних районов на автобусах приехали группы по 30-50 человек.

«Я очень рад, что фестиваль растет. В Кукморе народ очень работящий, трудолюбивый, умелый. Помимо валенок, здесь производятся и верхняя одежда, и металлопосуда, а также сельхозпродукция. Кстати, валенки здесь делают не только на фабрике, а почти в каждой деревне. У нас много семей, в которых изготовление валенок является основным источником дохода», — сказал Сергей Димитриев.