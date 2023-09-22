В Кукморе появилась Аллея славы, посвящённая участникам спецоперации

Фото: газета "Трудовая слава"

В Кукморе, на новом мусульманском кладбище, появилась Аллея славы, где похоронены пять участников спецоперации, погибших во время исполнения боевых задач. Об этом пишет газета «Трудовая слава».

В церемонии открытия приняли участие глава района Сергей Димитриев, руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» в республике Гузель Удачина, Расим Баксиков, удостоенный звания Героя России за проявленный героизм, мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе спецоперации, а также родители и близкие погибших героев.

Фото: газета "Трудовая слава"

Исполняющий обязанности руководителя исполкома Ринат Хайруллин рассказал, что были заасфальтированы автостоянка перед мусульманским кладбищем, подъездная дорога и проезжая часть внутри кладбища. Также были установлены надгробные камни с высеченными именами героев — Ильнура Назипова, Фаниля Хисматуллина, Айнура Измайлова, Ильмира Кашапова, Рузиля Сабирзянова. Площадку перед могилами забетонировали.

Россия проводит военную спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой РФ.

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