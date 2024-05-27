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В Кукморе полицейские задержали челнинца со 180 литрами самогона
В мае 2024 года правоохранительные органы получили оперативную информацию о том, что житель Набережных Челнов занимается незаконной перевозкой самогона через Кукморский район Татарстана из города Вятские Поляны, сообщили в Госалкогольинспекции РТ.
В результате совместной спецоперации сотрудников Госалкогольинспекции РТ и ОМВД по Кукморскому району мужчина был задержан при транспортировке крупной партии спиртосодержащей жидкости. У него было изъято 9 пластиковых канистр объемом по 20 литров, общим объемом 180 литров.
По данному факту незаконного оборота алкогольной продукции возбуждено дело, материалы которого в настоящее время находятся на рассмотрении в Арском территориальном органе Госалкогольинспекции Республики Татарстан. Спиртное отправили на экспертизу.
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