СВО 18 ноября 2025 09:16

В Кукморе подготовили очередную поставку строительных материалов для бойцов СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Жители Кукморского района регулярно отправляют значительные объемы помощи, и сейчас волонтеры снова формируют крупную поставку.

Фаниль Хурамшин – один из тех, кто с самого начала участвует в обеспечении бойцов всем необходимым. Его очередная помощь фронту – это новая партия строительных материалов.

«В этот раз мы загрузим 25 кубометров досок, предназначенных для строительства блиндажей и организации складских помещений. Дополнительно будут доставлены 3 пачки ОЗБ, пленки, линолеумы 300 кв. метров, печи, генераторы, а также лопаты и ломы по запросу», – рассказал волонтер.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Фаниль поддерживает постоянный контакт с военнослужащими. Он уточняет, что бойцы высоко ценят поддержку и отмечают, что она помогает им в продвижении вперед.

«Я общаюсь с бойцами полка, находящимися на территории Донецкой области. Они сообщают о продвижении вперед. Но помощь им все равно нужна, и очень. Мне очень хочется, чтобы у них там все было в порядке», – говорит он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Чтобы груз как можно быстрее дошел до солдат, в Кукмор заранее прибыла фура, подготовленная специально для этой миссии. Строительные материалы упаковывают максимально оперативно, чтобы доставить их на передовую без задержек.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.

#СВО
