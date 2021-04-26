В Кукморе по нацпроекту «Демография» в конце года откроется универсальный спортзал

В Кукморе в IV квартале 2021 года будет введен в эксплуатацию новый универсальный спортивный зал. Строительство ведется благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография», разработанного на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Спортивный объект сможет принять 800 человек — 600 спортсменов и 200 зрителей. В зале будут проводиться муниципальные соревнования по разным видам спорта.

Тренеры научат детей заниматься различными видами бокса, кикбоксинга. Также в зале будут проходить занятия по рукопашному бою, вольной борьбе, самбо, спортивной гимнастике, спортивным танцам, йоге, легкой и тяжелой атлетике, воркауту, пауэрлифтингу, футболу, мини-футболу, волейболу, гандболу, флорболу, баскетболу, теннису, бочче, волейболу сидя, голболу, баскетболу на колясках и настольному теннису.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 2021 году в Татарстане появятся девять спортплощадок и четыре футбольных манежа. Блочные модульные лыжные базы появятся в Апастовском и Дрожжановском районах. Футбольные манежи будут построены в Альметьевске, Бугульме, Заинске и Чистополе. Новые универсальные спортобъекты также разместятся в селе Кугушево, Менделеевске, Нижнекамске, Казани.