В Кукморе открыли мемориальные доски в память о бойцах СВО

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

В Кукморской средней школе №4 состоялась торжественная церемония открытия мемориальных досок в память о выпускниках, которые отдали свою жизнь, сражаясь в зоне специальной военной операции. Мероприятие собрало учащихся, педагогов, родителей и представителей местной администрации, пришедших почтить память погибших.

Игорь Борковских ушел на передовую 6 апреля этого года, а уже 17-го числа его мать узнала о его гибели.

«С первых дней Игорь поддерживал специальную военную операцию. Он сказал: „Мамуль, там мои друзья, два года, вдали от своих родных и семьи. Я не могу поступить иначе. Я должен быть там“», — рассказала Асия Борковских, мама Игоря.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Игорь Борковских учился в школе с первого по одиннадцатый класс. Классная руководительница Алсу Закирова до сих пор помнит, каким он был человеком. По ее словам, он всегда с уважением относился к одноклассникам и учителям.

«Мне больно, что он прожил такую короткую жизнь. Мне больно осознавать, что он не успел создать свою семью», — заметила педагог.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Виталий Васильев подписал контракт и отправился в зону специальной военной операции 10 сентября прошлого года. Его родной брат рассказал, что членам семьи было трудно принять его решение, но Виталий был настроен решительно.

«Виталий был военным. Это не первый его контракт. Он уже подписывал договор, когда служил в Чечне», — уточнил Максим Васильев.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Эти мемориальные доски теперь всегда будут напоминать о ценности мира и единства. Они станут местом, где каждый сможет остановится, подумать и вспомнить о настоящих героях нашей страны, заявили в местной администрации.