В Кукморе открыли две мемориальные доски участникам СВО

В Кукморской средней школе №3 состоялась церемония открытия двух мемориальных досок, посвященных выпускникам, погибшим в ходе спецоперации. Это уже четвертая и пятая мемориальные доски, установленные в учебном заведении. Они призваны символизировать память о погибших и уважение к ним.

Выпускники школы, Максим Мошкин и Айрат Асгатзянов, были мобилизованы и достойно несли службу в зоне специальной военной операции.

Жена Айрата Гульсина рассказала, что муж всегда был в хорошем настроении и старался поддерживать семью.

«Слова благодарности хочу сказать директору школы и всем, кто помогал в установке этой доски. В наше непростое время — это особенно важное и нужное дело. Поскольку дети должны знать и помнить о героях!» — убеждена Гульсина Асгатзянова.

Рядовой Максим Мошкин служил стрелком. Учителя до сих пор вспоминают о нем как об отзывчивом и доброжелательном парне.

«Он был одним из, вернее, стал одним из героев нашей Родины, защитив наших жителей, нас, Россию от врагов», — заявила учившая Мошкина в начальных классах Гульнара Валиуллина.

Оба военнослужащих посмертно были награждены орденом Мужества.

На мероприятии прозвучали воспоминания о погибших земляках. «Когда Айрат в последний раз приезжал, он объезжал, обходил всех абсолютно: друзей, одноклассников. А мы с мужем одноклассники тоже. И вот, когда он у нас в последний раз был, я сказала: Расим, по-моему, он с нами прощается. Так и случилось», — поделились друзья участника СВО.

Мемориальные доски будут напоминать всем ученикам о важности патриотизма и любви к своей стране. Каждое новое поколение сможет узнать истории этих молодых людей, которые отдали жизнь за Родину, уверены в образовательном учреждении.

Материал подготовлен при участии Миляуши Хазиевой.