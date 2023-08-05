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В Кукморе откроется молодежная арт-резиденция «И к селу, и к городу»
23–27 августа в Кукморском районе вновь откроется молодежная образовательная арт-резиденция «И к селу, и к городу». 20 участников из разных районов республики объединятся, чтобы создать уникальные творческие проекты.
Главная цель проекта — продвижение духовно-нравственных ценностей народов республики, привлечение к этому креативной молодежи.
Лаборатории будут разделены по трем направлениям:
- «АртЛаб» (молодые художники создают картины);
- «МузЛаб» (начинающие музыканты подготовят треки в стиле фолк);
- «ДэнсЛаб» (танцевальные номера и перформансы будут сделаны дебютирующими танцовщиками).
Результат работы мастеров можно будет увидеть на шоу-кейсе «День села и города», который пройдет 27 августа.
Подать заявку можно до 15 августа по ссылке. Участие в событии бесплатное. Присоединиться к нему могут татарстанцы в возрасте от 18 до 35 лет.
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