В Кукморе на набережной Нурминки появится родник с чистой питьевой водой

В 2022 году на набережной реки Нурминка в Кукморе будет оборудован родник с чистой питьевой водой, а также реализуется ряд интересных проектных решений. Об этом «Татар-информу» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

Река Нурминка — «водный» и «зеленый» коридор, который соединяет две части Кукмора, отделенные железной дорогой. Река и ярко выраженный рельеф — главные природные достояния местности, а набережная Нурминки находится в пешей доступности к ключевым точкам притяжения города. В 2016 году, в день открытия набережной, жители Кукмора попросили главу провести референдум: а уже в 2017 году поселок городского типа стал городом.

На набережной будут оборудованы несколько зон. Одной из них станет спортивное пространство. Деревянный настил вдоль реки соединит стадион, воркаут площадку для тренировок, лыжный парк и многое другое. В 2022 году продолжится создание набережной вдоль реки для прогулок и поездок на велосипеде.

Помимо этого, появится пространство «отдых». По просьбам местных жителей, у воды будет организована зона, чтобы можно было отдыхать и любоваться Нурминкой, еще добавятся детские площадки, где можно будет взаимодействовать с водой. В пространстве «культура» на Комсомольской площади уже есть сцена, а вдоль набережной появятся фестивальные площадки.

Еще одна особенность места — «Чайная зона», где можно отдохнуть и попить чистую воду. «Родник мы оформили в виде самовара, чтобы отразить татарские традиции чаепития и подчеркнуть идентичность Кукмора. Самовары тут изготавливают более 150 лет: для „Чайной зоны“ его тоже сделал местный мастер в 2016 году», — отметили в фонде.