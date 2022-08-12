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Ру Тат
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Экономика
12 августа 2022  17:14
Эльвира Зайнулина

В Кукморе к 2027 году может открыться завод по производству сыра

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В Кукморском районе Татарстана к 2027 году планируется запуск завода по производству сыра. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Азбуки сыра» Алексей Фатыхов

«Сейчас основная задача – запустить корпус в Кукморе. Загрузить его на полную мощность – 500 тонн молока в сутки», – сказал он. 

По словам Фатыхова, на реализацию проекта потребуется от 3 до 5 млрд рублей. 

«Мы хотим запустить производство в 2027 году, значит, в 2024-м нам надо обсуждать предпроектные предложения, технологические решения и планировки», – сказал он.

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