В Кукморе к 2027 году может открыться завод по производству сыра

В Кукморском районе Татарстана к 2027 году планируется запуск завода по производству сыра. Об этом журналистам рассказал генеральный директор «Азбуки сыра» Алексей Фатыхов.

«Сейчас основная задача – запустить корпус в Кукморе. Загрузить его на полную мощность – 500 тонн молока в сутки», – сказал он.

По словам Фатыхова, на реализацию проекта потребуется от 3 до 5 млрд рублей.

«Мы хотим запустить производство в 2027 году, значит, в 2024-м нам надо обсуждать предпроектные предложения, технологические решения и планировки», – сказал он.