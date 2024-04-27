В Кукморе из срубленных на субботнике американских кленов изготавливают домики

В Кукморском районе Татарстана сотрудники организаций Центра детского творчества «Галактика», детской школы искусств, музыкальной школы провели субботник у парка 100-летия ТАССР.

«Вот уже третий год подряд мы приходим сюда, рядом с парком ТАССР, чистим склон, вырубаем американский клен. Три организации, это Центр детского творчества „Галактика“, музыкальная школа и детская школа искусств», — рассказала директор центра «Галактика» Лира Усманова.

По словам сотрудников, субботник — это прекрасный способ сплочения коллектива. Каждый год во время этой акции они собирают бытовой мусор и опавшую листву.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

«Конечно, было бы лучше, если бы люди не мусорили. Как говорится: чисто там, где не мусорят. Поэтому есть пожелания, чтобы немножко бережнее относились к своему городу, не бросали мусор», — заметила директор детской музыкальной школы Эльвира Фасхутдинова.

Во время субботника сотрудники организаций стараются не выбрасывать остатки деревьев. Вместе с детьми они делают из них различные изделия. Как пояснил преподаватель центра «Галактика» Тахир Ямалов, из ветвей клена можно сооружать небольшие домики.

«Плетем как лозу, они гнутся, пока сырые. И предлагаю всем тоже не выкидывать. Их можно как вторсырье использовать. Из них даже крыша делается, по бокам восемь свай плетется. Очень красиво получается», — уточнил он.

Фото предоставлено Миляушой Хазиевой

Каждый год экологический двухмесячник проводится для обеспечения санитарной очистки территорий населенных пунктов Татарстана.

Американский клен стали активно высаживать в середине прошлого столетия, озеленителей тогда привлекла его живучесть и возможность кронирования. В дальнейшем стало понятно, что он не только агрессивно вытесняет аборигенные растения, но и очень затратен. Стрижка огромного числа деревьев с последующей утилизацией веток требует больших финансовых затрат. «Американец» разрастается на периферии городов и в поселениях, ситуацию с распространением древесного сорняка агрономы характеризуют как катастрофичную.