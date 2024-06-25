В Кукморе готовят восьмую по счету автобаню для отправки участникам СВО

Кукморское общественное движение ветеранов боевых действий «Боевое братство» готовит уже восьмую по счету передвижную баню для отправки в зону специальной военной операции. После того, как машину переоборудуют под гигиенические цели и протестируют, она отправится на фронт для улучшения комфорта бойцов.

«В бане будет устанавливаться лавка небольшая, как сундук. [Ребятам] надо будет хранить тазики, мыло, мочалки. Также будет стиральная машина, электрогенератор и дренажный насос со шлангами, чтобы баня была автономной и могла подъехать к любому водоему», — рассказал волонтер Сергей Петров.

Приобрести машину для создания передвижной бани, а также строительные материалы и другие необходимые вещи помог индивидуальный предприниматель из Кукмора Фаниль Хурамшин. Он почти с самого начала специальной военной операции отправляет на фронт шефскую помощь, и в этот раз тоже не смог остаться в стороне.

«У меня душа не на месте. В то время, когда мы здесь спим в чистой, теплой постели, они без сна и отдыха находятся в окопах. Там нисколько не хорошо. Пусть хоть какая-то помощь будет от меня, от нас. Чтобы они знали, что они не одни, что мы о них переживаем и хотим помочь. А баня сама по себе смывает весь негатив, после нее становится хорошо не только душе, но и телу», — отметил Хурамшин.

Перед отправкой в зону СВО автобаню полностью загрузят продуктами питания, водой, вещами первой необходимости, медикаментами и именными посылками.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Адили Шакировой.