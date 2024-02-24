В Кукморе для детей бойцов СВО организовали праздник на горнолыжке «Медная гора»

Фото: Адиля Шакирова

В Кукморе идет активная работа и поддержка семей военнослужащих, ушедших на передовую. В честь Дня защитника Отечества для детей участников СВО организовали катание на ватрушках в горнолыжном комплексе «Медная гора». В завершение мероприятия для участников было организовано чаепитие с пиццей и сладостями.

«Для ребят, чьи отцы сейчас находятся на спецоперации, и чьи отцы и братья погибли, защищая нашу страну, мы организовали этот небольшой праздник, чтобы их как-то развлечь, подбодрить и поднять настроение», — говорит председатель ТОС «Ворошиловское» Эльмира Гарафутдинова.

«Кто-то ведь очень трудно переживает вот эту вот потерю, а тут мы разговариваем и как-то вот находим слова поддержки друг другу», — размышляет социальный координатор Кукморского района Гульзия Хисматуллина.

Ребята в этот день полностью погрузились в зимнюю забаву. Отбросив все печали в сторону, смогли покататься и пообщаться со своими сверстниками.

«Это еще один способ, чтобы собраться все вместе с друзьями, с родственниками. Мне очень понравилось кататься на ватрушках. Это было очень здорово», — поделилась впечатлениями дочь участника СВО Алия Кузьмина.

По словам организаторов, такие акции в Кукморе проводятся регулярно. Помимо этого, волонтеры всячески оказывают помощь нуждающимся жителям, также собирают и отправляют гуманитарную помощь на передовую.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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