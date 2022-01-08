В Кукморе, Агрызе и Челнах в 2022 году первыми родились мальчики

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В Кукморе первым ребенком в новом 2022 году стал мальчик. Малыш появился на свет в роддоме города 3 января. Об этом отдел сообщается в Instagram отдела ЗАГС Кукморского района.

Сын родился в семье Артура и Фидили Федоровых из Кукмора. Мальчика назвали Данияром. Его вес при рождении составил 3 040 граммов, а рост — 49 сантиметров. Он стал вторым ребенком в семье, Федоровы уже воспитывают сына Данира.

«Желаем счастья вашей семье, море благ, пусть ваш маленький ангелочек будет всегда счастлив и окружен любовью и заботой», — гласит надпись на странице в соцсети.

Первым ребенком, родившимся в 2022 году в Агрызском районе, также стал мальчик. Он появился на свет 3 января в семье Рамиля и Фираи Садыковых из села Кучуково.

В 10.40 1 января в КДМЦ Набережных Челнов родился первый ребенок 2022 года. Вес мальчика составил 2 636 граммов, рост – 50 сантиметров. Он стал первенцем у молодых супругов из города Мамадыша.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в администрации Зеленодольского района, первым ребенком, родившимся в новогоднюю ночь в Зеленодольском родильном доме, стала девочка. Ее назвали Есения.

Малышка родилась в 4.50 1 января. Ее вес — 3030 граммов, рост — 50 сантиметров. Для Дениса и Анастасии из поселка Васильево — это первый ребенок. Новорожденную и ее маму уже выписали из роддома. Выписка прошла в семейном кругу.