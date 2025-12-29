В Кукморе 5 января пройдет Всероссийский фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В городе Кукмор 5 января 2026 года состоится XI Всероссийский фестиваль-ярмарка народного творчества «Кукморские валенки». Зимний праздник, ставший одним из ключевых культурных брендов Кукморского района, пройдет при поддержке зимнего сезона фестиваля «Күрше», администрации района и Кукморского валяльно-войлочного комбината.

Основные мероприятия развернутся на Комсомольской площади. Здесь будет работать ярмарка народных промыслов, где гости смогут приобрести знаменитые кукморские валенки, изделия ручной работы и сувениры местных мастеров. Здесь же можно будет попробовать национальные блюда, поучаствовать в мастер-классах по валянию и окунуться в атмосферу народных зимних забав.

Спортивную часть фестиваля представят команды из разных районов Татарстана и регионов России. Команды примут участие в творческих и спортивных соревнованиях, а кульминацией станет традиционный турнир «Футбол в валенках».

Завершится фестивальный день праздничным концертом с участием творческих коллективов Кукморского района, артистов татарской эстрады Разиля Камалова и Рафины Ганиуллиной, а также этно-музыкальной группы ABIEM PROJECT. Ведущим мероприятия станет Руслан Гильмутдинов.

Фестиваль «Кукморские валенки» ежегодно собирает гостей со всей республики и других регионов России, объединяя народные традиции, ремесла и атмосферу зимнего праздника.