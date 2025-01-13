В этапе Кубка России по лыжным гонкам в Казани примет участие сборная Белоруссии

В Казани с 15 по 20 января пройдет пятый этап Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях примут участие команды из 40 регионов России. Впервые в этом году участие также примет сборная Белоруссии. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель городского комитета физической культуры и спорта Линар Гарипов.

Всего организаторы ожидают участие свыше 500 спортсменов, в числе которых именитые лыжники Александр Большунов, Наталья Терентьева, Сергей Ардашев, Савелий Коростелев и другие. Российские лыжники уже прилетели в Казань и приступили к тренировкам.

В рамках соревнований с 15 по 20 января будет организовано шесть стартов. 16 января пройдут гонки в свободном стиле на 10 и 15 км, 18 января состоится классический спринт, а 19 января – скиатлон на 20 км.

Для удобства горожан в эти дни будут работать бесплатные шаттлы от перехватывающей парковки на Березовой Роще и от остановки у школы №129 по улице Ново-Давликеевской.