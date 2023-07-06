В «Кубке Победы» в Казани поучаствует боксер из Татарстана Сергей Сергеев

В полуфинале «Кубка Победы», который пройдет в Казани 8 июля, в составе сборной Приволжского округа выступит боксер из Татарстана Сергей Сергеев. Он встретится с представителем сборной Москвы Шохаббосом Шукуровым. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов.

«В составе „Камы" выступает Сергей Сергеев, воспитанник школы бокса „Трудовые резервы". Он член сборной России, призер Универсиады и первенства России, призер международных турниров», — пояснил спикер.

Как рассказал «Татар-информу» старший тренер сборной России по боксу Виктор Шевелин, поединок между Сергеевым и Шукуровым станет особенно принципиальным для обоих спортсменов.

«У них уже была встреча весной. Тогда Сергеев уверенно победил. Этот бой станет возможностью реванша для спортсмена из сборной Москвы», — уточнил собеседник агентства.

В субботу, 8 июля, в 19.00 в КРК «Пирамида» пройдут полуфиналы «Кубка Победы» по боксу, о чем ранее сообщал «Татар-информ».