В Крыму заявили о национализации «многомиллиардных» активов украинских олигархов

Национализированные активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщает РИА Новости.

Ранее список активов, попадающих под национализацию, был расширен. В него вошли активы политиков, олигархов, а также некоторых граждан США и Кипра. В том числе в списки попала квартира семьи украинского Президента Владимира Зеленского в Ливадии.

Константинов подчеркнул, что Крым рассчитывает на приход крупных инвесторов, которые примут участие в аукционах и приобретут национализированное имущество.