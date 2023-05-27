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Политика 27 мая 2023 21:09

В Крыму заявили о национализации «многомиллиардных» активов украинских олигархов

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Национализированные активы украинских олигархов в Крыму оцениваются в миллиарды рублей. Об этом со ссылкой на главу парламента Крыма Владимира Константинова сообщает РИА Новости.

Ранее список активов, попадающих под национализацию, был расширен. В него вошли активы политиков, олигархов, а также некоторых граждан США и Кипра. В том числе в списки попала квартира семьи украинского Президента Владимира Зеленского в Ливадии.

Константинов подчеркнул, что Крым рассчитывает на приход крупных инвесторов, которые примут участие в аукционах и приобретут национализированное имущество.

#Крым
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