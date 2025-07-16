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Политика 16 июля 2025 15:52

В Крыму заявили, что Зеленский не заинтересован в мире с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в заключении мирного соглашения с Россией, поскольку это поставит крест на его политическом будущем. Об этом заявил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Телеграм-канале.

«Более удобной фигуры европейцам сложно найти. А в отношениях с Россией он (Зеленский - прим. ред.) — символ войны. Практически незаменимый. Так что: есть война — есть Зеленский, нет войны — нет Зеленского. И что, он станет подписывать себе смертный приговор? Трамп не может этого не понимать», — отметил Константинов.

Он также подчеркнул, что Москва готова к мирному диалогу, однако препятствием выступает именно украинская сторона:

«Россия и не отказывается от мира. Россия говорит о тех условиях, которые нужны для заключения мира. И главное препятствие на пути достижения мира — это сама Украина, которой мир не нужен. В мирной Украине Зеленскому нет места. Никому он в мирных условиях не интересен и никто не занимается его послевоенной судьбой».

Ранее Россия и Украина провели два раунда переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными, а также обмен проектами меморандумов по урегулированию конфликта. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих.

#Владимир Зеленский #Крым #россия и украина #Дональд Трамп
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