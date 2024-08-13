В Крыму завершилась творческая смена «Созвездия-Йолдызлык»: лауреаты прибыли в Казань

В Казань прибыл поезд с лауреатами и победителями движения «Созвездие-Йолдызлык». В оздоровительном лагере «Сатера» города Алушта отдохнули 210 человек из 19 районов и городов Татарстана.

По словам одной из вожатых Алсу Саттаровой из Агрызского района смена прошла очень насыщенно.

«Участники занимались на мастер-классах, проходили обучения и улучшали свои навыки. В то же время, они каждый день готовились к мероприятиям, у нас были организованы как творческие, так и спортивные конкурсы. Эта смена отличается от других лагерных смен тем, что изначально уже дети приезжают подготовленными — они очень творческие. Даже те, кто в первые дни немного смущался, к концу смены раскрылись на все 100 процентов и активно участвовали в мероприятиях», — сказала она, чьи слова приводит пресс-служба движения «Созвездие-Йолдызлык».

Своими впечатлениям поделились и участники смены.

«На летнюю смену я съездил уже пятый раз. Всегда положительные впечатления. С каждым годом меняется, дополняется программа, появляются новые мастер-классы. Например, мне запомнился мастер-класс по речи. Наставником была народная артистка Республики Татарстан, ведущий мастер сцены Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», актриса Елена Ненашева. Также запомнились еще два мероприятия — самое первое, когда ты только познакомился с отрядом и уже надо представить команду и капустник, самое последнее итоговое мероприятие, когда за эти дни отряд становится уже одной семьей», — рассказал Иван Шуваров.

Отметим, что победители и лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» дали большой концерт в Бахчисарайском районе Республики Крым. Традиционный концерт в рамах летней творческой смены прошел уже в восьмой раз.

«Один мудрый человек дал фестивалю очень точное, емкое название. Ведь каждый из участников, который покорил сегодня наши сердца — это яркая звезда. Мы с огромным удовольствием, на одном дыхании посмотрели ваш замечательный концерт», — поделилась после концерта своими впечатлениями глава администрации Бахчисарайского района Республики Крым Людмила Пучкова.

Еще один концерт состоялся уже на площадке лагеря. Участники движения показали свои яркие номера отдыхающим из других регионов России.

Также для участников смены были организованы экскурсии. На протяжении всей смены победители и лауреаты фестиваля продолжили оттачивать свое мастерство. С ними работали именитые наставники — Лауреат премии Правительства РФ в области культуры, член Союза театральных деятелей России, член Общественной палаты РТ по культуре, заслуженный деятель искусств РТ и Республики Крым, почетный наставник, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов, профессор Казанской консерватории имени Жиганова, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина, главный балетмейстер Госансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка РФ, народная артистка РТ Раиля Гарипова, народная артистка РТ, ведущий мастер сцены Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», актриса Елена Ненашева, а также руководители Театра танца «Дорога из города», заслуженные работники культуры РТ Айрат и Лилия Багаутдиновы, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов, а также редактор отдела культуры телекомпании «Эфир», заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Пивоваров.

В рамках рабочей поездки созвездинцев навестил и министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Он ознакомился с условиями проживания участников, пообщался с ребятами и их педагогами, наставниками и вожатыми. Посетил корпуса, где располагаются комнаты, убедился в разнообразности рациона в столовой и оценил насыщенное расписание дня детей. Министр поблагодарил организаторов и лично генерального продюсера фестиваля Дмитрия Туманова за большой вклад в развитие и творческое и патриотическое воспитание детей Татарстана.

Напомним, что фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и под патронажем Раиса РТ Рустама Минниханова при поддержке Министерства по делам молодежи РТ. «Созвездие-Йолдызлык» — крупнейший эстрадный фестиваль нашей страны и служит представлению всего многообразия ее культуры, а также взаимному творческому обогащению его участников, способствует профессиональному творческому развитию детей и бережному отношению к национальным традициям, что соответствует целям национального проекта «Образование».

Фото: движение «Созвездие-Йолдызлык»