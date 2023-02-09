В Крыму замерз самый высокий водопад — фото

На Крымском полуострове замерз самый высокий водопад — Учан-Су. Видео и фотографиями в своем Telegram-канале поделилась глава администрации города Ялты Янина Павленко.

«Красавец Учан-Су в ледяном наряде. Редкие восхитительные моменты», — написала мэр курортного города.

Водопад Учан-Су расположен на одноименной реке, он находится на высоте 390 метров над уровнем моря на юго-западных склонах Ялтинской яйлы (горного массива — прим. Т-и), в 6 километрах к западу от Ялты. Высота водопада — 98,5 метра.



Название Учан-Су в переводе с южнобережного диалекта крымскотатарского языка означает «летящая вода» (uçan — «летящий», suv — «вода»). Греческое название водопада — Кремасто-Неро (Κρεμαστό νερό — «висящая вода»). В 1947 году Учан-Су был объявлен заповедным, с 1973 года он находится на территории Ялтинского государственного горно-лесного заповедника.

Фото: https://t.me/s/yanina_pavlenko.