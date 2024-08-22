Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Крыму задержаны трое агентов военной разведки Киева
По информации Федеральной службы безопасности России, на территории Республики Крым и города Севастополя были задержаны три человека, подозреваемые в агентурной деятельности в пользу украинской военной разведки, сообщает РИА Новости.
Среди задержанных – двое граждан Российской Федерации и один гражданин Республики Молдова.
Согласно заявлению ФСБ, эти лица планировали осуществить ряд диверсионных актов на полуострове.
Одной из предполагаемых целей была насосная станция, обеспечивающая водоснабжение города Керчь. Кроме того, задержанные занимались сбором информации о российских вооруженных силах.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников