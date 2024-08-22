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Происшествия 22 августа 2024 09:48

В Крыму задержаны трое агентов военной разведки Киева

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По информации Федеральной службы безопасности России, на территории Республики Крым и города Севастополя были задержаны три человека, подозреваемые в агентурной деятельности в пользу украинской военной разведки, сообщает РИА Новости.

Среди задержанных – двое граждан Российской Федерации и один гражданин Республики Молдова.

Согласно заявлению ФСБ, эти лица планировали осуществить ряд диверсионных актов на полуострове.

Одной из предполагаемых целей была насосная станция, обеспечивающая водоснабжение города Керчь. Кроме того, задержанные занимались сбором информации о российских вооруженных силах.

#Крым
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