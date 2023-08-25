В Крыму задержали шестерых членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

В Крыму была разгромленя ячейка запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает РИА Новости.

Деятельность ячейки, состоявшей из шести членов группы, была пресечена ФСБ РФ совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ.

Сотрудники ФСБ России подчеркнули, что участники террористической группировки занимались незаконными действиями, основанными на стремлении создать всемирный халифат, разрушить институты светского общества и насильственно свергнуть действующее правительство. Они применяли меры конспирации на своих собраниях для распространения террористической идеологии среди населения Крыма и вербовки местных мусульман в ряды своей организации.

При проведении операции сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято значительное количество материалов, запрещенных в России, связанных с организацией «Хизб ут-Тахрир»*. Кроме того, были изъяты средства связи и электронные носители информации, которые использовались для осуществления террористических действий. Также при обыске была обнаружена крупная сумма средств в иностранной валюте, предназначенная для финансирования деятельности указанной террористической организации.

Следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю были возбуждены уголовные дела.

* Запрещенная в России террористическая организация.