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В Крыму задержали шестерых членов террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир»*
В Крыму была разгромленя ячейка запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает РИА Новости.
Деятельность ячейки, состоявшей из шести членов группы, была пресечена ФСБ РФ совместно с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ.
Сотрудники ФСБ России подчеркнули, что участники террористической группировки занимались незаконными действиями, основанными на стремлении создать всемирный халифат, разрушить институты светского общества и насильственно свергнуть действующее правительство. Они применяли меры конспирации на своих собраниях для распространения террористической идеологии среди населения Крыма и вербовки местных мусульман в ряды своей организации.
При проведении операции сотрудниками правоохранительных органов было обнаружено и изъято значительное количество материалов, запрещенных в России, связанных с организацией «Хизб ут-Тахрир»*. Кроме того, были изъяты средства связи и электронные носители информации, которые использовались для осуществления террористических действий. Также при обыске была обнаружена крупная сумма средств в иностранной валюте, предназначенная для финансирования деятельности указанной террористической организации.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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