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Происшествия 31 мая 2024 11:58

В Крыму задержали мужчину за подготовку теракта против военного

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В Крыму задержали мужчину, готовившего покушение на высокопоставленного российского военного по заданию СБУ. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным спецслужб, 30-летний подозреваемый действовал по заданию СБУ и должен был совершить подрыв в момент входа цели в подъезд дома, указанного куратором. Он поместил самодельное взрывное устройство на газовую трубу около двери, но был задержан.

На допросе севастополец рассказал, что по заданию кураторов следил за высокопоставленными сотрудниками ВС России.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на совершение террористического акта» и «Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств». Фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

#подготовка теракта
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