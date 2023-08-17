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В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в призывах к экстремизму
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В Крыму спецслужбы задержали жителя Керчи, которого подозревают в публичных призывах к экстремизму, сообщает ТАСС.
В частности речь идет об осуществлении насильственных действий против граждан РФ, которые участвуют в СВО.
По данным агентства, житель Керчи опубликовал в мессенджере материалы, содержащие призывы к насилию в отношении россиян, принимающих участие в специальной военной операции.
Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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