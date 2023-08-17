В Крыму задержали мужчину, подозреваемого в призывах к экстремизму

В Крыму спецслужбы задержали жителя Керчи, которого подозревают в публичных призывах к экстремизму, сообщает ТАСС.

В частности речь идет об осуществлении насильственных действий против граждан РФ, которые участвуют в СВО.

По данным агентства, житель Керчи опубликовал в мессенджере материалы, содержащие призывы к насилию в отношении россиян, принимающих участие в специальной военной операции.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде.