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Происшествия 27 сентября 2024 09:26

В Крыму задержали двоих украинских агентов, собиравших данные о военных объектах

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В Крыму задержали двоих агентов украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах иностранной стороне, сообщает РИА Новости.

Один из задержанных, 45-летний житель Крыма, по версии следствия, звонил на горячую линию Службы безопасности Украины и предлагал свою помощь. Он передал координаты ПВО в Керчи и данные о перемещении российской военной техники.

Второй задержанный, 43-летний иностранец, через интернет-мессенджер установил контакт с украинской разведкой и передавал сведения о дислокации российских войск в Севастополе.

Обоих обвиняют в шпионаже и государственной измене. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Сейчас они находятся под стражей.

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