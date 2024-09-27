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В Крыму задержали двоих украинских агентов, собиравших данные о военных объектах
В Крыму задержали двоих агентов украинских спецслужб, которые передавали информацию о российских военных объектах иностранной стороне, сообщает РИА Новости.
Один из задержанных, 45-летний житель Крыма, по версии следствия, звонил на горячую линию Службы безопасности Украины и предлагал свою помощь. Он передал координаты ПВО в Керчи и данные о перемещении российской военной техники.
Второй задержанный, 43-летний иностранец, через интернет-мессенджер установил контакт с украинской разведкой и передавал сведения о дислокации российских войск в Севастополе.
Обоих обвиняют в шпионаже и государственной измене. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Сейчас они находятся под стражей.
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