news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 июля 2024 11:48

В Крыму задержали агента украинских спецслужб

Скопировать ссылку

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Крыму агента военной разведки Украины. По информации пресс-службы крымского управления ФСБ, задержанный передавал сведения о российских вооруженных силах, преедает РИА Новости.

Задержанным оказался 42-летний гражданин Украины. Сообщается, что он был завербован Главным управлением разведки Украины во время пребывания на территории этой страны.

По данным ФСБ, агент выполнял задания своего куратора, собирая и передавая информацию о местах постоянной дислокации подразделений российской армии на территории Крыма и Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент суд уже принял решение о заключении подозреваемого под стражу.

#Крым
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2