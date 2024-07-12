В Крыму задержали агента украинских спецслужб

Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Крыму агента военной разведки Украины. По информации пресс-службы крымского управления ФСБ, задержанный передавал сведения о российских вооруженных силах, преедает РИА Новости.

Задержанным оказался 42-летний гражданин Украины. Сообщается, что он был завербован Главным управлением разведки Украины во время пребывания на территории этой страны.

По данным ФСБ, агент выполнял задания своего куратора, собирая и передавая информацию о местах постоянной дислокации подразделений российской армии на территории Крыма и Севастополя.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент суд уже принял решение о заключении подозреваемого под стражу.