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В Крыму задержали агента украинских спецслужб
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Крыму агента военной разведки Украины. По информации пресс-службы крымского управления ФСБ, задержанный передавал сведения о российских вооруженных силах, преедает РИА Новости.
Задержанным оказался 42-летний гражданин Украины. Сообщается, что он был завербован Главным управлением разведки Украины во время пребывания на территории этой страны.
По данным ФСБ, агент выполнял задания своего куратора, собирая и передавая информацию о местах постоянной дислокации подразделений российской армии на территории Крыма и Севастополя.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Если вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы. На данный момент суд уже принял решение о заключении подозреваемого под стражу.
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