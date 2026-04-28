В Крыму забронировали более 50% средств размещения туристов на майские праздники

Количество бронирований гостиниц и других средств размещения в Крыму достигло отметки в 51% на период майских праздников. Об этом сообщил в эфире телеканала «Крым 24» министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий.

При этом большинство туристов планирует достичь полуострова на собственных автомобилях, используя автомобильные дороги и Крымский мост. Такой вид транспорта выберут около 75% отдыхающих, остальные приедут на поездах, добавил руководитель профильного ведомства.

Выросло, по словам Ганзия, и число заявок на проживание в июне. Этот показатель увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, 2025 года, пояснил министр.