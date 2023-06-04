В Крыму за ночь было сбито пять беспилотников

За ночь системы ПВО сбили пять БПЛА, еще четыре дрона были заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы. Никто из жителей в результате ночной атаки не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В результате падения одного из БПЛА выбиты стекла в трех домах частного сектора и двух автомобилях в городе Джанкое», – рассказал руководитель.

По его словам, на территории частного домовладения обнаружен один не взорвавшийся дрон. Перед тем, как его разминировали, 50 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.