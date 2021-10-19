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Ру Тат
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19 октября 2021  13:45

В Крыму вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников социальных сфер

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Власти Крыма вводят обязательную вакцинацию от коронавируса Covid-19 для работников ряда сфер. В частности, соответствующая мера касается работников сфер образования и здравоохранения, а также ряда других сотрудников, работающих с людьми. Это следует из постановления врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрия Крутикова, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора. 

«Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — говорится в документе. 

Вакцинация первым компонентом препарата от коронавируса не менее 80% работников ряда сфер в Крыму должна быть осуществлена до 15 ноября, а вторым — до 20 декабря.

Обязательную вакцинацию необходимо также пройти сотрудникам сфер социальной защиты и социального обслуживания, торговли, общественного питания, работникам гостиниц, хостелов, пансионатов, санаториев, домов отдыха, транспорта, сферы бытовых услуг, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, бань, саун, фитнес-центров и так далее.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о введении обязательной вакцинации для некоторых категорий жителей Республики Татарстан. 

#крым #массовая вакцинация #Коронавирус
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