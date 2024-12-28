В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Черном море. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.

Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом вследствие крушения танкеров в Керченском проливе. Спасательные службы ведут срочные работы по устранению последствий. Тем не менее множество животных и птиц уже пострадали. Экологи предостерегают о возможных серьёзных последствиях для здоровья людей и морской фауны.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил о сохраняющейся угрозе утечки мазута в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что работа по ликвидации загрязнения должна продолжаться и в праздничные дни.