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В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута
В Крыму ввели режим ЧС регионального характера из-за разлива мазута в Черном море. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на сайте правительства Крыма.
Побережье Краснодарского края оказалось покрыто мазутом вследствие крушения танкеров в Керченском проливе. Спасательные службы ведут срочные работы по устранению последствий. Тем не менее множество животных и птиц уже пострадали. Экологи предостерегают о возможных серьёзных последствиях для здоровья людей и морской фауны.
Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил о сохраняющейся угрозе утечки мазута в акватории Черного моря. Он подчеркнул, что работа по ликвидации загрязнения должна продолжаться и в праздничные дни.
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