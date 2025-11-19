В Крыму в семь раз увеличилось число агропредприятий, принимающих туристов

Количество агропредприятий, принимающих туристов, в Крыму достигло 81, увеличившись в семь раз за последние несколько лет. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил заместитель министра курортов и туризма республики Сергей Гулюк.

«На сегодняшний день 81 предприятие у нас находится в перечне агропромышленного туризма республики <…>», – подчеркнул замминистра.

Сославшись на оценки экспертов, чиновник добавил, что число туристов, посещающих агропредприятия, увеличилось даже сильнее – в десять раз.