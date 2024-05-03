В Крыму в море унесло лодку с военнослужащими-срочниками

В Крыму унесло в море лодку со срочниками из республик Северного Кавказа. Об этом сообщил глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло.

«30 апреля трое молодых людей (двое из Северной Осетии и один – из Дагестана), которые проходили срочную службу в Республике Крым, на резиновой весельной лодке, несмотря на сильный ветер, вышли в открытое море. По некоторым данным, это видели их сослуживцы, которые и обратились в МЧС», – указал глава в своем телеграм-канале.

Поиски в прибрежной зоне пока, к сожалению, результата не дали. Власти оказывают всю возможную помощь для поисков пропавших солдат, отметил глава республики.