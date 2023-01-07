В Крыму в 2023 году разработают электромобиль на базе «Буханки»

Крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» летом 2023 года завершит испытания и представит серийную версию внедорожника «УАЗ-452», также известного как «Буханка», с электродвигателем. Об этом рассказал председатель ассоциации развития электромобильного транспорта «Рустрансэлектро» Михаил Демурия, сообщает ТАСС.

«Подписано соглашение с автозаводом УАЗ, они помогают инженерным ресурсом. Недавно эта компания выиграла грант в Фонде развития инноваций — это федеральный фонд, который помогает в этом наборе компонентов профинансировать разработку батареи, и в данный момент активно идут работы», — пояснил собеседник агентства.

Демурия уверен, что весной начнутся испытания и доработки, а «к середине или концу лета уже будет настоящий продукт». Электромобиль планируется испытать в условиях горного и степного Крыма и оценить, как он работает летом и зимой.

По словам председателя ассоциации развития электромобильного транспорта, машина будет не только доработана и испытана, но и сертифицирована. В будущем это позволит не продавать соответствующие комплекты «гаражным мастерам, хотя это тоже не исключено, а поставлять их на <…> автозаводы, где смогут устанавливать такое оборудование на готовые серийно выпускаемые российские автомобили».