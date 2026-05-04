В Крыму у ребенка взорвался в руках найденный им боеприпас

В Крыму госпитализировали 12-летнего ребенка, у которого в руках взорвался боеприпас. Об этом сообщает ТАСС.

Мальчик нашел взрывоопасный предмет, гуляя с приятелем возле заброшенного здания. Когда школьник взял боеприпас в руки, произошел взрыв. Пострадавшего доставили в больницу с травмой руки.

По данному факту заведено уголовное дело – по статья м об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, а также о незаконном хранении и перевозке боеприпасов. Инцидент проверяет также и региональная прокуратура.