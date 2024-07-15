В Крыму стартует летняя творческая смена «Созвездия-Йолдызлык»

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Традиционная летняя творческая смена для лауреатов и победителей фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» состоится с 22 июля по 13 августа этого года в детском оздоровительном лагере «Сатера» Алушты. В ней примут участие 210 активистов из 16 городов и районов Татарстана, сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

Участников смены ждет трехнедельная программа, включающая мастер-классы, творческие и спортивные мероприятия, квесты, экскурсии и много другое. В частности, они продолжат совершенствовать свои умения под руководством членов жюри фестиваля. Всё это время с ними будут работать профессор Казанской консерватории имени Жиганова, народная артистка России и Татарстана Зиля Сунгатуллина, главный балетмейстер Государственного ансамбля песни и танца РТ, заслуженная артистка РФ и народная артистка РТ Раиля Гарипова, народная артистка РТ, ведущий мастер сцены Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» актриса Елена Ненашева.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Кроме того, в процессе обучения будут задействованы руководители Театра танца «Дорога из города», заслуженные работники культуры РТ Айрат и Лилия Багаутдиновы, художественный руководитель арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», заслуженный артист Татарстана и Крыма Дмитрий Платонов, редактор отдела культуры телекомпании «Эфир», заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Пивоваров.

«Летние каникулы — благоприятное время для развития творческого потенциала, совершенствования личностных возможностей молодежи. Вот уже традиционно победители и лауреаты фестиваля получают возможность отдохнуть на Черноморском побережье — активно и с пользой проводят свое время. В рамках смены участники продолжают свои репетиции и готовятся уже к новому сезону, занимаются с именитыми наставниками, проходят мастер-классы. Программа смены направлена на воспитание патриотического воспитания — формирование гражданственности у подрастающего поколения», — заявил заслуженный деятель искусств Татарстана и Крыма, генеральный продюсер фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», лауреат общественной премии в номинации ЮНЕСКО «За сбережение народа», лауреат премии Правительства России в области культуры Дмитрий Туманов.

Ко Дню Военно-морского флота в Севастополе участники движения «Созвездие-Йолдызлык» под большой концерт. Победители и лауреаты фестиваля представят песни советских и российских композиторов на большой сцене в Доме офицеров флота.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Дмитрий Туманов напомнил, что в 2005 году «Созвездие-Йолдызлык» поставил первый концерт перед моряками Черноморского флота. Это традиция продолжается и по сей день, и дружба крепнет с каждым годом все больше и больше, убежден он.

В прошлом году начальник Севастопольского дома офицеров флота Владимир Пискайкин, обращаясь к участникам и организаторам, указал на важность дружеских отношений между регионами и вклад Татарстана в решение государственных задач. В том числе он упомянул важность патриотического воспитания подрастающего поколения «Много путей у вас впереди, и каждый пойдет по той, которую выберет. Но, сегодня понятно одно — мы видим, что Республика Татарстан и Россия вырастили прекрасных ребят, которые любят Родину. Родина вам тоже ответит добром, будет беречь и защищать вас и гордиться вами», — выразил уверенность он.

Кульминационным моментом поездки станет большой праздничный концерт на центральном стадионе Бахчисарая, который пройдет 2 августа. Победители и лауреаты «Созвездия-Йолдызлык» выступят на одной сцене вместе с крымскотатарскими детскими коллективами. В мероприятии планируется участие министра культуры Крыма Татьяны Манежиной.

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Стоит отметить, что важность укрепления дружеских связей между народами не раз отмечал в своих приветственных адресах глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Фестиваль «Созвездие-Йолдызлык» проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова, а также Министерства по делам молодежи РТ.