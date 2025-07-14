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Происшествия 14 июля 2025 08:18

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отношении офицера Минобороны

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В Крыму предотвращен теракт, который СБУ готовила в отношении одного из старших офицеров Минобороны, сообщила ФСБ.

Задержана гражданка России и Украины, которая должна была подорвать российского военного в его автомобиле, передает РИА Новости.

«ФСБ предотвратила убийство российского военнослужащего в Крыму перед Днем Победы, задержана гражданка РФ и Украины, по заданию Службы безопасности Украины намеревавшаяся взорвать военного в его личном автомобиле бомбой на основе компонентов западного производства, установлены сотрудники СБУ, вербовавшие и готовившие террористку», – говорится в публикации.

В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям «Террористический акт» и «Государственная измена».

#фсб #теракт #Крым #задержание
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