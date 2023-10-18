В Крыму силы противовоздушной обороны перехватили две ракеты С-200 ВСУ

Киевские режим предпринял очередную попытку террористической атаки переоборудованными в ударный вариант зенитными ракетами комплекса ПВО С-200 по территории Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

«Российскими средствами ПВО две украинские ракеты были перехвачены в воздухе», – указали в ведомстве.

Отмечается, что фрагменты перехваченных целей упали в безлюдной местности. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.