В Крыму силовики поймали двоих жителей РТ, которые помогали украинским мошенникам

В Крыму силовики пресекли деятельность группы мошенников, которая, по данным спецслужб, действовала под кураторством украинских структур. Задержаны два организатора, прибывших в Крым из Татарстана, пишет ТАСС.

«Ликвидирована сеть узлов связи, которая использовалась украинскими кол-центрами<...> Сотрудниками ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержаны два организатора, прибывших в Крым из Республики Татарстан. Мужчины 1988 и 2005 г. р. по указанию украинских кураторов арендовали в городе Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России», – говорится в сообщении.

Как уточнили в УФСБ, задержанные отвечали за бесперебойное функционирование оборудования, покупали сим-карты и каждый день меняли их, получали телекоммуникационное оборудование в пунктах выдачи.

По данным спецслужб, незаконная деятельность оплачивалась украинскими кураторами в размере 600 долларов еженедельно, а также компенсировалась стоимость аренды жилья.

Также установлены и другие лица, которые по заданию организаторов кол-центров обеспечивали функционирование виртуальных узлов связи. В их число входят и двое подростков 15 и 17 лет. Решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности тех, кого правоохранители подозревают в сотрудничестве с украинскими кол-центрами. Также они выясняют, кто еще был причастен к этой деятельности.