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Происшествия 11 декабря 2023 09:50

В Крыму разгромлена законспирированная сеть агентов украинских спецслсужб

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ФСБ разгромила в Крыму созданную под контролем западных кураторов сеть агентов украинских спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.

Предполагаемыми объектами покушений агентов были глава республики Сергей Аксенов, спикер парламента Крыма, мэр Ялты, блогер Александр Талипов, бывший украинский депутат Олег Царев.

Кроме того, предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов.

«Задержаны 18 агентов и пособников Киева, причастных к совершению 5 диверсий, за подготовку терактов 10 человек уже осуждены», – указано в публикации.

#подготовка теракта #фсб
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