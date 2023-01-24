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Происшествия
24 января 2023  16:03
Алексей Новиков

В Крыму разгромлена ячейка исламистов из «Хизб ут-Тахрир»*

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В Крыму была разгромлена ячейка исламистов из запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, ФСБ РФ вместе с Росгвардией пресекли деятельность международной террористической организации. В ходе операции были задержаны шесть участников.

По информации агентства, задержанные распространяли в России террористическую идеологию, вербуя во время собраний в свои ряды жителей РФ из числа мусульман.

По местам жительства членов МТО было изъято значительное количество запрещенных в РФ пропагандистских материалов, а также средства связи и электронные носители информации.

*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — в ряде стран, включая Россию, признана террористической организацией, целью которой является устранения немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания «всемирного исламского халифата».

#терроризм
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