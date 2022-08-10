В Крыму рассказали, как на курортном сезоне отразятся взрывы на военном аэродроме

Во время взрывов на аэродроме в Новофедоровке на западном побережье Крыма туристы не пострадали, сообщило министерство курортов и туризма региона. Угроз на полуострове для путешественников нет, инфраструктура продолжает работу в штатном режиме, заверило ведомство.

По данным министерства, в некурортной зоне, где произошло ЧП, для выяснений всех подробностей работают специальные службы. При этом пляжи западной части Крыма – Сакский район, Саки, Евпатория – готовы к встрече отдыхающих, сервисные функции и требования безопасности находятся под контролем властей.

«Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон», - добавили в министерстве.

Напомним, накануне на аэродроме в Новофедоровке прогремела серия взрывов, точные причины происшествия уточняются. Минобороны назвало одной из наиболее вероятных причин несоблюдение требований пожарной безопасности. По уточненным данным крымского минздрава, пострадали 13 человек, один человек погиб.