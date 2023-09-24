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В Крыму рассказали, что на полуостров начали переезжать семьи русских немцев из Германии
Семьи русских немцев начали переезжать из Германии в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
«Таковых уже насчитывается свыше 200, — рассказал политик. — Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку».
Гемпель уточнил, что власти полуострова создали все условия для возвращения и проживания семей, которые когда-то переехали в другие страны.
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