В Крыму рассказали, что на полуостров начали переезжать семьи русских немцев из Германии

Семьи русских немцев начали переезжать из Германии в Крым. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.

«Таковых уже насчитывается свыше 200, — рассказал политик. — Люди возвращаются на свою историческую родину, где чтят традиционные ценности, есть возможности для развития и нет никаких гонений по национальному признаку».

Гемпель уточнил, что власти полуострова создали все условия для возвращения и проживания семей, которые когда-то переехали в другие страны.