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Происшествия 13 мая 2024 11:55

В Крыму пять агентов украинских спецслужб получили до 16 лет лишения свободы

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Пять агентов украинских спецслужб были осуждены в Крыму на срок до 16 лет за передачу информации Службе безопасности Украины о дислокации российских военных, сообщили РИА Новости.

По данным пресс-службы ФСБ РФ, решение Верховного суда Республики Крым признало виновными задержанных агентов, подозреваемых в шпионаже.

Среди осужденных граждане Украины: Николай Петровский, Сергей Котов, Иван Козлов, Сергей Арефьев и Александр Заривный.

Они собирали и передавали данные о расположении и перемещении российских военных подразделений, что использовалось для нацеливания украинских вооруженных формирований.

Против них были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и государственной измене, в результате чего они получили сроки от 11 до 16 лет в колониях строгого режима.

#Украина
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