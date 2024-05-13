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В Крыму пять агентов украинских спецслужб получили до 16 лет лишения свободы
Пять агентов украинских спецслужб были осуждены в Крыму на срок до 16 лет за передачу информации Службе безопасности Украины о дислокации российских военных, сообщили РИА Новости.
По данным пресс-службы ФСБ РФ, решение Верховного суда Республики Крым признало виновными задержанных агентов, подозреваемых в шпионаже.
Среди осужденных – граждане Украины: Николай Петровский, Сергей Котов, Иван Козлов, Сергей Арефьев и Александр Заривный.
Они собирали и передавали данные о расположении и перемещении российских военных подразделений, что использовалось для нацеливания украинских вооруженных формирований.
Против них были возбуждены уголовные дела по статьям о шпионаже и государственной измене, в результате чего они получили сроки от 11 до 16 лет в колониях строгого режима.
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